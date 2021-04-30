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Чем заняться на выходных: полезные советы

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Впереди - длинные майские выходные, и у многих, кто проводит их в Пензе, возникнет вопрос, куда сходить и где погулять. Строительная группа «Рисан» сделала подборку идей для досуга в нескольких минутах от своих жилых комплексов.

Для начала стоит сказать, что во всех проектах предусмотрены интересные дворы, которые сами по себе - отличное место для отдыха. Есть площадки для игр с детьми, занятий спортом, тихого отдыха и даже зоны барбекю.

Для многих жителей «Новых садов» прогулки по «Парку времен», граничащим с жилым комплексом, уже стали неотъемлемой частью дня. А вот до парка Ульяновых доходят не все. Это упущение можно исправить в воскресенье, 2 мая, на открытии юбилейного летнего сезона. В программе - шоу, игры и много интересного для малышей, а взрослые могут вернуться в детство, купив сладкой ваты и прокатившись на карусели. Тем, кто захочет побыть на свежем воздухе подольше, следует обратить внимание на парк имени 40-летия Победы и пройтись среди зеленеющих деревьев.

Те, кто уже переехал в «Квартет», могут попробовать новое: рядом находятся открытые теннисные корты. Чуть дальше находится открытый бассейн училища олимпийского резерва, теплая вода и солнечные лучи зарядят его посетителей настоящим летним настроением. Любителям тихих прогулок можно посоветовать пляж на улице Ангарской и прогулку сквере «Семейный».

Жители «Олимпа» и «Фаворита» в эти выходные могут прогуляться до картинной галереи имени К. А. Савицкого. В ней действует сразу несколько выставок, в том числе посвященных Ван Гогу и Сальвадору Дали. Рядом - ЦПКиО имени В. Г. Белинского с аттракционами как для детей, так и для любителей экстрима. А прямо напротив жилых комплексов расположена Олимпийская аллея для заездов на велосипедах и роликах. Совсем скоро на Западной Поляне появится новая точка притяжения - парк «Союз».

Перечислять идеи можно бесконечно, ведь все жилые комплексы расположены в благополучных районах с развитой инфраструктурой. В нескольких минутах всегда можно найти что-то интересное и необычное. Например, рядом с «Ближней Веселовкой» - музей спорта, около «Трех тополей» - выставка военной техники под открытым небом, вблизи «Триумфа» - обновленная набережная.

Длинные выходные - повод изучить свой любимый район, а может быть, даже присмотреться к новому: проекты от «Рисана» реализуются на Западной Поляне, ГПЗ, в Тепличном, Ближнем и Дальнем Арбекове. Чтобы узнать о них больше, следует позвонить по телефону 51-51-51.

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