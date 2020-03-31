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Город | Пензенцы рассказали, как живут во время пандемии

31.03.2020|14:03
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Ситуация с коронавирусом так или иначе отразилась на жизни большинства россиян, и в том числе пензенцев. Кто-то перешел на удаленную работу, кто-то начал больше времени посвящать уборке и кулинарии, а кто-то замечает пандемию только по новостям в СМИ.

Появилась возможность узнать, как это повлияло на жителей комплексов от строительной группы «Рисан» и работу представителей управляющей компании.

Жительница «Новых садов», владелица студии афропричесок Ника Баер решила, что в ближайшее время носить маски будут все, несмотря на то, что они предназначены скорее для болеющих людей, чем для здоровых. Чтобы привлечь внимание к проблеме, она начала декорировать обычные маски с помощью разных материалов.

«Мне очень хотелось, чтобы мои маски были необычные и красивые, чтобы каждый прохожий смотрел на маску и восхищенно разглядывал ее, улыбался, а не шарахался при виде человека в маске», - рассказала она.

Это у нее, несомненно, получилось. Ника Баер бесплатно сделала для всех желающих уже множество масок с декором из цветов, бусин и даже с металлической цепью - для разных образов.

В свою очередь, жительница ЖК «Фаворит», чемпионка мира и Европы по фитнес-аэробике Юлия Рябова готовит для соседей и всех жителей онлайн-тренировку, которая позволит с пользой провести время дома.

«Все мы знаем, что сейчас как никогда нужно заботиться о своем здоровье! Очень хорошо, если у вас поблизости есть доступ к лесу для прогулок и активных занятий, но тем, кто самоизолировался дома, нужно обязательно двигаться. Занимайтесь прокачкой тела, читайте книги и питайтесь с умом! Все обязательно будет хорошо!» - прокомментировала спортсменка.

Еще одна жительница ЖК «Фаворит», молодой учитель Анна Тарасова на время нерабочих дней взяла за правило завтракать на лоджии с выпечкой по новым рецептам.

«Если не нужно работать или учиться, во время карантина появляется прекрасная возможность для уборки! В режиме обычной жизни тратить день, чтобы, например, отмыть лоджию до блеска - непозволительная роскошь. Стоит начать именно с этой части квартиры для того, чтобы организовывать завтраки и пить чай на свежем воздухе, пока на улицу нельзя», - порекомендовала она.

Конечно, ситуация с коронавирусом отразилась не только на жителях, но и на работе управляющей компании - ее сотрудники, руководствуясь постановлением губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева от 27 марта, стали еще тщательнее следить за чистотой.

Они обрабатывают лестницы, входные группы и лифты с дезинфицирующими средствами. Особое внимание уделяется дверным ручкам, выключателям, поручням и другим поверхностям, которых жители касаются чаще всего. Помещения проветриваются.

СГ «Рисан» делает все для безопасности жителей и рекомендует им самим по возможности не выходить из дома в ближайшие дни, ограничить личное общение, соблюдать меры предосторожности, рекомендованные ВОЗ, и проводить время с пользой.

Именно сейчас можно не спеша и обстоятельно подойти к выбору своей идеальной квартиры от СГ «Рисан» - организованы онлайн-консультации. Все желающие могут позвонить по номеру 8 (8412) 51-51-51, после чего продолжить общение с менеджером в удобном приложении: Skype, Viber, WhatsApp или Telegram.

Источник — фото Ники Баер, Анны Тарасовой
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