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Автохамы

В Пензе родители школьников используют проезжую часть как парковку

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Жители Пензы обнаружили фактор, усугубляющий проблему дорожных заторов в Терновке. О ситуации рассказали в городском водительском сообществе во «ВКонтакте».

«Хотелось бы обратить внимание на то, как паркуют автомобили около школы № 60. Утром собирается огромная пробка, так как занята вся правая полоса», - констатировал один из автомобилистов Пензы.

Школа № 60 расположена на улице Ростовской. Родители учащихся там детей, привозя их на занятия, оставляют машины на первой полосе. Судя по фотографии, опубликованной автором поста, люди пользуются проезжей частью как парковочным карманом - сразу несколько автомобилей стоят перпендикулярно потоку.

При этом проблем с транспортом в Терновке хватает и без нарушителей правил стоянки. Местные жители регулярно сообщают о километровых пробках в часы пик.

С началом нового учебного года жалобы участились. Один из горожан высказал мнение, что ситуацию могло бы изменить введение вариативного режима работы светофоров. Пензенцам пообещали решить вопрос в срок до 1 ноября.

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Гость||

А возле 13 гимназии вообще ЖЕСТЬ!!!

Гость||

Дикие буртасихи. Они когда везут куда то своих личинок, то становятся невменяемые.


Имя: Гость
Комментарий:

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