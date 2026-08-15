Пензенцы жалуются в Сети, что не могут заправиться

Пензенцы жалуются в Сети, что с бензином в регионе стало совсем плохо: на заправках очереди (в некоторых случаях водители просто ожидают приезда бензовоза), на части АЗС топлива нет совсем, местами оно дорогое.

Так, на АЗС «Апельсин» в Пензе цена за АИ-95 доходит до 126-130 рублей за литр.

«Сейчас либо без очереди, но дорого, либо с очередями - подешевле, но не факт, что на вас этот бензин не закончится», - отметил автомобилист в чате «Дорожная обстановка Пензы» мессенджера Telegram.

В субботу, 15 августа, огромные очереди за топливом выстроились на заправках на улицах Революционной, Стрельбищенской, у ТЦ «Суворовский» и многих других местах.

На части заправок в областном центре нет бензина марки АИ-95 и АИ-92. Автомобилисты тщетно ищут, где можно залить бак.

«Начали с Окружной и Карпинского. На Окружной в «Лукойле» только ДТ. На Карпинского наверху очередь спускается вниз почти до 8 Марта. На Лозицкой частные заправки, несетевые, - там тоже нет. По пути съезд на трассу - «Лукойл» - только ДТ. Дальше в Мокшане «Газпромнефть» - 0. Когда выезжали из дома, был бензин на «Роснефти» в Мокшане. Приехали - 0», - пожаловалась сетевому изданию «ПензаИнформ» горожанка.

Некоторые пензенцы заметили, что на дорогах стало меньше машин.

«Это ощущается на трассе очень сильно. Сезон отпусков, а пробки только на заправках», - поделился наблюдением водитель в чате «Дорожная обстановка Пензы» в МАХ.

На нехватку бензина и большие очереди на АЗС пензенцы также много жаловались в конце июня. С 23-го числа в регионе ввели временные ограничения на продажу горючего, топливо разрешили заливать только в бак и не более 100 литров на одну машину. Также в Пензенской области ввели режим повышенной готовности.

24 июля, когда ситуация с обеспечением горючего в регионе стабилизировалась, запрет на отпуск бензина и дизельного топлива в потребительскую тару отменили. Гражданам разрешили продавать не более 20 литров в канистру.