Тротуар у остановки «Пенза-I» остался разбитым

В Пензе тротуар у остановки зареченских автобусов на Привокзальной площади разбит. «По такой дороге можно сломать ноги и поломать чемодан», - отметил житель области.
Разбитый асфальт на тротуаре резко контрастирует с отремонтированной проезжей частью.
На жалобу мужчины отреагировал представитель городского управления ЖКХ. Он пояснил, что пока вопрос обновления участка не обсуждается.
«Вопрос о ремонте покрытия у остановочного пункта на Привокзальной площади будет рассмотрен в следующем году», - сообщил он на странице ЦУР во «ВКонтакте».
Привокзальную площадь в Пензе реконструировали в 2025-м. Ее разделили на две части, чтобы упорядочить движение транспорта и пешеходов.
Для автобусов обустроили отдельный въезд. Появились зоны, где водители и кондукторы могут сделать перерыв, и отдельная - для посадки пассажиров.
Остальное место заняла парковка со шлагбаумами для обычных автомобилистов и машин такси.
Фото Vadim Arestykh.