Тротуар у остановки «Пенза-I» остался разбитым

Глас народа

Тротуар у остановки «Пенза-I» остался разбитым
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В Пензе тротуар у остановки зареченских автобусов на Привокзальной площади разбит. «По такой дороге можно сломать ноги и поломать чемодан», - отметил житель области.

Разбитый асфальт на тротуаре резко контрастирует с отремонтированной проезжей частью.

На жалобу мужчины отреагировал представитель городского управления ЖКХ. Он пояснил, что пока вопрос обновления участка не обсуждается.

Тротуар у остановки «Пенза-I» остался разбитым

«Вопрос о ремонте покрытия у остановочного пункта на Привокзальной площади будет рассмотрен в следующем году», - сообщил он на странице ЦУР во «ВКонтакте».

Привокзальную площадь в Пензе реконструировали в 2025-м. Ее разделили на две части, чтобы упорядочить движение транспорта и пешеходов.

Для автобусов обустроили отдельный въезд. Появились зоны, где водители и кондукторы могут сделать перерыв, и отдельная - для посадки пассажиров.

Остальное место заняла парковка со шлагбаумами для обычных автомобилистов и машин такси.

Фото Vadim Arestykh.

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