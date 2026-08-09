Часть Пензы традиционно затопило после дождя

9 августа, в День строителя, пензенцы отметили, что в городе научились строить все, кроме ливневок. После сильного дождя часть областного центра традиционно ушла под воду.

Водители в чатах предупредили друг друга о проблемных участках. Как всегда, самым впечатляющим оказался проспект Строителей - в районе пересечения с Лозицкой.

«Уже 8 машин получили гидроудар в районе «Онежского» в Арбекове», - указал один из горожан в 9 часов утра. «На Автодром даже и не суйтесь! Все затоплено. Практически не проехать в обе стороны, но особенно в сторону Арбекова», - добавил другой.

Появилось море и в районе гимназии № 13: «У 13‑й гимназии море разливанное, куча машин стоит по двери в воде. Осторожнее», «Кольцо «Товары» в сторону дальнего Арбекова под водой, 3-я полоса только открыта, 13-я гимназия тоже ушла ко дну».

Фиксировались потопы и в других микрорайонах: «У «Суворовского» океан зарождается, будьте внимательны», «[Проспект] Строителей в районе Лядова уплыл. Вода через бордюр идет».

В некоторых местах вода поднялась так высоко, что подтопила и салоны автобусов. «Ситуация в 70-м и 130-м автобусах уже напоминает «Титаник», - обратил внимание один из пассажиров.

Фото и видео «Сова Пенза авто», «Пенза Новости».