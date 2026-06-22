Дефицит бензина и очереди на АЗС заставили пензенцев занервничать

В течение нескольких дней пензенцы жалуются на очереди на заправках и дефицит нужных марок бензина.

«Вчера не смог заправиться. Сегодня около офиса на Севере нет 95-го. Еду домой на остатках...» - сообщил горожанин в пятницу, 19 июня.

Ему посоветовали АЗС, где можно заправиться, но оказалось, что и там нет бензина - в наличии только солярка.

Далее обстановка стала накаляться из-за растущего ажиотажа. «Я сегодня в 10 утра заехала на М-5 возле вектора - не было ни 92-го, ни 95-го. На Аустрина 95-й тоже отсутствовал. Заправилась только на пр. Победы, на колонку было 3-4 машины, кто-то приезжал с прицепом (с тарой внутри) и запасался впрок», - рассказала пензячка 20-го числа.

Вместе с тем росли и цены на заправках. На одной АЗС стоимость топлива поднялась сразу на 7 рублей за 6 часов. Кое-где оплату принимали только наличными.

«Цены у частников улетели в космос по причине, что объем топлива ограничен. Они просто отпугивают ценой, чтобы не закрываться», - предположил участник обсуждения.

Автомобилисты активно обменивались сведениями, где можно раздобыть драгоценный ресурс, но информация по большей части запаздывала - приехавшие видели лишь погасшие табло.

Один из комментаторов указал: самые большие очереди собираются там, где дешевле. Бензовозы просто не успевают обеспечить все АЗС. «И получается, что у нас не отсутствует бензин, а его покупают быстрее, чем обычно, и не успевают подвозить. А так как есть люди, которые считают, что надо впрок залить канистру (а то и не одну), бензин уходит еще быстрее», - разъяснил он.

Мужчину поддержали другие автовладельцы.

«На Роснефти у «Вектора» народ как с потравы льет во все что можно и нельзя. Один дедочек и в канистры, и в машину до полного, там тачка, наверное, столько бенза в себе ни разу не ощущала. Я, конечно, понимаю, у всех мышечная память на дефицит, но, думаю, пора очнуться», - отметил горожанин.

На некоторых АЗС ввели лимиты - не больше 50 литров на машину. Очередей меньше не стало, но пензенцы смогли найти объяснение. «Очередь в основном из тех, у кого полный багажник канистр. Вчера на Аустрина, пока один заливал в свои канистры, на другой колонке 5 машин заправилось. Как бабки с гречкой и солью», - сравнила горожанка.

Утром 22 июня обсуждение шло уже не так бурно. От органов власти официальных комментариев не поступало.

Фото 1, 4 - из канала «Черный список Пенза» , фото 2, 5 - «Сова Пенза Авто», фото 3 - «Дорожная обстановка Пензы».