Пензенцы сообщили о смерти мужчины на Олимпийской аллее

Глас народа

Пензенцы сообщили о смерти мужчины на Олимпийской аллее
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Пензенцы в Сети рассказали о ЧП на Олимпийской аллее. В четверг, 6 августа, там умер мужчина. Скорая не смогла прибыть к нему в короткий срок из-за закрытого шлагбаума.

По словам очевидцев, мужчине стало плохо. Он присел на скамейку, а затем потерял сознание. Прохожие стали оказывать ему помощь и вызвали медиков.

«Скорая приехала, но шлагбаум со стороны «Дизель-Арены» невозможно было открыть - висел амбарный замок!» - говорится в посте.

Номера телефона на шлагбауме не было. Пензенцы звонили в парк Белинского (отвечает за Олимпийскую аллею), в администрацию, но им не смогли помочь.

«Его подняли через 20 минут, но человек был уже мертв. Мы, все собравшиеся, уверены: он был жив, а умирал, видя вдалеке огни скорой!» - высказали мнение горожане.

Фото vk.ru/news_pnz.

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