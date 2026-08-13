На улице Ватутина уже месяц не работает освещение

Глас народа

На улице Ватутина уже месяц не работает освещение
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Уже больше месяца на улице Ватутина в Пензе не горят фонари, сообщила местная жительница.

«Вдоль дороги с приходом темноты ходить нереально, не видно ничего совсем!» - отметила она.

В подтверждение своих слов горожанка прислала в редакцию PenzaInform.ru запись, сделанную поздним вечером на улице. Не видно буквально ничего, кроме фонарей, горящих вдали.

На улице Ватутина уже месяц не работает освещение

Пензячка также сделала фото со вспышкой, чтобы все же запечатлеть неработающие светильники.

На улице Ватутина уже месяц не работает освещение

«Неоднократно обращались в аварийку - кормят завтраками», - добавила она.

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