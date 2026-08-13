На улице Ватутина уже месяц не работает освещение

Уже больше месяца на улице Ватутина в Пензе не горят фонари, сообщила местная жительница.
«Вдоль дороги с приходом темноты ходить нереально, не видно ничего совсем!» - отметила она.
В подтверждение своих слов горожанка прислала в редакцию PenzaInform.ru запись, сделанную поздним вечером на улице. Не видно буквально ничего, кроме фонарей, горящих вдали.
Пензячка также сделала фото со вспышкой, чтобы все же запечатлеть неработающие светильники.
«Неоднократно обращались в аварийку - кормят завтраками», - добавила она.