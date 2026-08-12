Жители Веселовки просят дорогу, по которой можно проехать

По дороге на улице Курской в Пензе (Веселовка) невозможно ни подняться, ни спуститься, жалуются местные жители.

«Крутой спуск. Размытое дождями полотно. Ямы и кочки такого размера, что автомобиль скребет днищем, а люди по этому ездят каждый день. В том числе скорые, пожарные, мусоровозы», - поделилась с PenzaInform.ru жительница Веселовки.

Она подчеркнула: люди не просят многого.

«Мы просим дорогу, по которой можно проехать, не разбив машину и не создав аварийную ситуацию на крутом спуске», - отметила горожанка.

Ранее стало известно, что в Пензе владелец BMW обратился в суд из-за выбоины на М-5. Его машина пострадала, когда он двигался по трассе в черте областного центра и наехал на выбоину. В результате у автомобиля оказались повреждены передний бампер и переднее правое колесо. Стоимость восстановительного ремонта составила около 170 000 рублей. Суд обязал ФКУ «Поволжуправтодор» возместить водителю ущерб.