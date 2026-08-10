Во дворе на улице Кирова в Пензе деревья закатали в асфальт

Жители улицы Кирова, 67, в Пензе дождались ремонта дороги во дворе, но результат их не порадовал. Деревья, растущие у дома, закатали в асфальт.

«Придомовая территория у домов № 67, 69 и 71 на улице Кирова сейчас обустраивается. Но такого «размаха» мы не ожидали», - рассказала местная жительница.

То ли от усердия, то ли по незнанию дорожники обрекли деревья на гибель.

«Они сейчас хоть как-то спасают от пыли и излишнего шума от оживленных улиц, но, кажется, благодаря такому благоустройству недолго им осталось. Хотелось бы узнать, кто делает такие проекты «улучшений»? Почему такое хорошее дело, как благоустройство придомовой территории, получилось по принципу «для галочки»?» - возмутилась пензячка.

Местные жители надеялись, что разметка, нанесенная вокруг деревьев, означает, что проблему оперативно решат. Но прошла неделя, а деревья так и остались в асфальте.