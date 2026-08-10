Жители села в Кузнецком районе пожаловались на убитую дорогу

Единственная дорога к селу Первое Тарлаково (Кузнецкий район) убита, пожаловались местные жители. О своей проблеме они рассказали PenzaInform.ru, поделившись фотографиями и видеозаписями.

«Груженые зерновозы убили полностью единственную дорогу. Это просто неприемлемо! Что происходит и когда это закончится?

Администрация, пожалуйста, примите меры и обеспечьте доступ жителям улицы 2-й Заречной. Нам что, нанимать вертолеты? Там живут пожилые люди и дети, и в случае необходимости скорая помощь не сможет туда добраться. Сколько можно терпеть такое положение дел? Мы будем жаловаться и звонить куда следует», - предупредили сельчане.

Ранее стало известно, что в Пензенской области после жалоб людей следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам непригодного состояния дорог в селе Колтовском Колышлейского района, селе Шукша Лунинского района и селе Мастиновка Бессоновского района.

Местные жители сообщают, что к их домам сложно подъехать как личному, так и специальному транспорту.