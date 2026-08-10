Жители села в Кузнецком районе пожаловались на убитую дорогу

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Жители села в Кузнецком районе пожаловались на убитую дорогу
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Единственная дорога к селу Первое Тарлаково (Кузнецкий район) убита, пожаловались местные жители. О своей проблеме они рассказали PenzaInform.ru, поделившись фотографиями и видеозаписями.

Жители села в Кузнецком районе пожаловались на убитую дорогу

«Груженые зерновозы убили полностью единственную дорогу. Это просто неприемлемо! Что происходит и когда это закончится?

Жители села в Кузнецком районе пожаловались на убитую дорогу

Администрация, пожалуйста, примите меры и обеспечьте доступ жителям улицы 2-й Заречной. Нам что, нанимать вертолеты? Там живут пожилые люди и дети, и в случае необходимости скорая помощь не сможет туда добраться. Сколько можно терпеть такое положение дел? Мы будем жаловаться и звонить куда следует», - предупредили сельчане.

Жители села в Кузнецком районе пожаловались на убитую дорогу

Ранее стало известно, что в Пензенской области после жалоб людей следственный комитет возбудил уголовные дела по фактам непригодного состояния дорог в селе Колтовском Колышлейского района, селе Шукша Лунинского района и селе Мастиновка Бессоновского района.

Местные жители сообщают, что к их домам сложно подъехать как личному, так и специальному транспорту.

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