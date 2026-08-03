Жители дома на улице Измайлова почти сутки провели без электричества

Жители дома № 41в на улице Измайлова в Пензе остались без электричества - 17 этажей, 159 квартир. Свет исчез около 13:40 в воскресенье, 2 августа. К 11:00 3 августа он так и не появился.

«В соседнем доме после устранении аварии свет появился в 19 часов (2 августа. - Прим. ред.), в нашем доме света не будет до завтрашнего утра, потому что !!!внимание!!!, к огромному удивлению для всех, в том числе сотрудников Горэлектросети (исходя из телефонного разговора), дом обслуживает Кузнецкая горэлектросеть, и мастера прибудут только утром (3 августа. - Прим. ред.). Как такое возможно в 2026 году в областном центре, остается загадкой», - рассказала PenzaInform.ru местная жительница.

По ее словам, обслуживающая дом управляющая компания (ООО УК «Клевер») направила обращения в прокуратуру, следственный комитет и областное министерство ЖКХ и ГЗН.

В тексте сообщается, что электроснабжение было отключено в связи с обрывом сетей электропередачи со стороны строящегося многоквартирного дома. Дом № 41в оборудован крышной котельной, которая подготавливает отопление и горячее водоснабжение, и в связи с отключением электричества оно отсутствует - насосы и котлы не функционируют.

Так как сети находятся на обслуживании Кузнецкого АО «Горэлектросеть», оперативно авария не устранена - организация располагается в 122 км от Пензы, в Кузнецке.

Ситуация представляет угрозу жизни и здоровью жителей дома № 41в на Измайлова: в случае повторной аварии в зимний период люди замерзнут.