На улице Бутузова готово упасть ограждение тротуара

На улице Бутузова в Пензе внимания специалистов требует ограждение у нового тротуара. Конструкция накренилась и готова упасть.

О проблеме во вторник, 4 августа, сообщил подписчик канала «ПензаИнформ» в МАХ.

«Рядом находится точка притяжения всего Арбекова - новая набережная. По этой дороге ежедневно прогуливаются сотни пензенцев», - отметил горожанин.

Дорогу и пешеходную зону на улице Бутузова сдали весной 2023 года. С тех пор пензенцы не раз жаловались в Сети на проблемы с тротуаром.

В ноябре 2023-го в пешеходной зоне обрушился асфальт. Тогда причиной назвали неисправность ливневки.

Весной 2024 года случилось то же ЧП. Провалы засыпали щебнем и обещали ликвидировать в апреле-мае. В августе пензенцы обратили внимание, что ограждение у тротуара упало, а асфальт «крошится и сползает». В порядок зону обещали привести до 1 сентября.