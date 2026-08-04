На улице Бутузова готово упасть ограждение тротуара

Глас народа

На улице Бутузова готово упасть ограждение тротуара
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На улице Бутузова в Пензе внимания специалистов требует ограждение у нового тротуара. Конструкция накренилась и готова упасть.

На улице Бутузова готово упасть ограждение тротуара

О проблеме во вторник, 4 августа, сообщил подписчик канала «ПензаИнформ» в МАХ.

«Рядом находится точка притяжения всего Арбекова - новая набережная. По этой дороге ежедневно прогуливаются сотни пензенцев», - отметил горожанин.

На улице Бутузова готово упасть ограждение тротуара

Дорогу и пешеходную зону на улице Бутузова сдали весной 2023 года. С тех пор пензенцы не раз жаловались в Сети на проблемы с тротуаром.

В ноябре 2023-го в пешеходной зоне обрушился асфальт. Тогда причиной назвали неисправность ливневки.

Весной 2024 года случилось то же ЧП. Провалы засыпали щебнем и обещали ликвидировать в апреле-мае. В августе пензенцы обратили внимание, что ограждение у тротуара упало, а асфальт «крошится и сползает». В порядок зону обещали привести до 1 сентября.

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