В Пензенской области ввели ограничения на продажу топлива

Общество

В Пензенской области ввели ограничения на продажу топлива
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Со вторника, 23 июня, в Пензенской области ввели временные ограничения на продажу автомобильного топлива. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы региона, мера необходима, чтобы сохранить стабильную обстановку на внутреннем топливно-энергетическом рынке.

«По решению Оперативного штаба заправка на пензенских АЗС теперь осуществляется только в бензобак автомобиля. Для физлиц продажа бензина ограничена до 100 литров на одну машину, дизтоплива - до 200 литров», - написал Олег Мельниченко в своем канале в МАХ.

Он подчеркнул: важно уйти от искусственного дефицита и его негативных последствий.

Сколько будет действовать мера, не уточняется. Олег Мельниченко указал, что это зависит от ответственного потребления ресурса и сроков налаживания логистических цепочек поставок топлива на АЗС.

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