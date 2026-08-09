«Спасибо от всего района!»: сотрудники МЧС спасли кота в Заре

Глас народа

«Спасибо от всего района!»: сотрудники МЧС спасли кота в Заре
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В Пензе сотрудники специализированной пожарно-спасательной части спасли котенка, застрявшего в окне. Оно находилось в режиме вертикального проветривания.

Когда створка откинута, образуется V-образная щель, попав в которую животное не может выбраться. Происходят сдавление грудной клетки и живота, нарушение кровотока, травмы нервов, боль, шок.

Инцидент случился в Заре - на 5-м этаже дома № 103 на улице Новоселов. Хозяева квартиры отсутствовали. Застрявший котенок сильно кричал и заставил волноваться всех местных жителей.

На помощь животному пришли сотрудники МЧС: один из них добрался по пожарной автолестнице до окна, достал котенка и на земле передал его собравшимся горожанам.

«Ребята! Вы такие молодцы! Спасибо вам огромное от нас, от всего района!» - поблагодарила спасателей женщина из толпы. Ее поддержали криками и аплодисментами.

Неравнодушные пензенцы отвезли животное в клинику. Котенок не может двигать задними лапами, но надежда на восстановление есть.

Видео Тины, чат микрорайона Заря в МАХ.

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