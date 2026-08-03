Село Волхонщино в Пензенском районе утопает в сухостое

Глас народа

Село Волхонщино в Пензенском районе утопает в сухостое
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Село Волхонщино Пензенского района зарастает травой. На это в понедельник, 3 августа, местный житель пожаловался в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

По словам мужчины, за лето покос не проводился ни разу.

Село Волхонщино в Пензенском районе утопает в сухостое

«В настоящее время высота травостоя значительно превышает допустимые нормы», - уточнил мужчина.

Сельчанин переживает: сухая трава легко загорается от брошенного окурка. Кроме того, заросли портят внешний вид, в них уже практически скрылись дорожные указатели.

Мужчина надеется, что ответственные лица обратят внимание на проблему и она все-таки решится в ближайшее время.

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