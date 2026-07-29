Жалобы жителей колышлейского села на дорогу дошли до главы СКР

Жалобы жителей села Колтовского Колышлейского района на дорогу привлекли внимание Следственного комитета России. Люди обратились в приемную главы ведомства Александра Бастрыкина во «ВКонтакте».

«На протяжении длительного времени дорога на улице Колхозной находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, на грунтовом полотне образовались глубокие колеи», - уточнили в СКР.

Проезд для машин, в том числе экстренных служб, стал затрудненным и небезопасным.

Люди обращались в разные инстанции с просьбами отремонтировать дорогу, но результата это не принесло.

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по данному факту.

«Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивану Николаевичу Свечникову представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования, а также принимаемых мерах к реализации прав граждан на качественную дорожную инфраструктуру», - отметили в СКР.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.