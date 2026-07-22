У лестницы с Пацаева к Тропе здоровья подмыло опоры

Состояние лестницы, соединяющей улицу Пацаева и Тропу здоровья, вызывает вопросы: в нижней части ее опоры подмыло водой. О проблеме в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru написал житель Западной Поляны.

«В нижней половине лестницы подмыло опоры. Потоки воды после дождей текут вниз, а нормальный отвод воды здесь не предусмотрели. Надо было сделать желоб рядом, чтобы вода с Пацаева-Попова стекала вниз, но нет, не сделали. И все подмывается», - рассказал пензенец.

Он предположил, что, если все так и продолжится, лестница в итоге начнет шататься.

«Ну а там уже до травм недалеко. Особенно в темное время суток - освещения же нет никакого», - добавил горожанин.

Лестницу с Тропы здоровья на улицу Пацаева (выход в районе телевышки) сделали в августе 2025 года. При этом дважды не уложились в срок: сначала ее хотели смонтировать до 1 июня, потом - до 1 августа.

Когда лестницу длиной 90 метров наконец доделали, оказалось, что установка фонарей там не предусмотрена проектом. По вечерам большая часть конструкции погружена в кромешную тьму.