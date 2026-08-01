Знак «Тропа здоровья» опасно накренился

Глас народа

Знак «Тропа здоровья» опасно накренился
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Пензенцы в Сети обратили внимание, что деревянный знак «Тропа здоровья», установленный у прогулочной зоны на улице Красной, опасно накренился.

Знак «Тропа здоровья» опасно накренился

Снимки стелы опубликовали в пензенской группе во «ВКонтакте». Знак, который нуждается в обновлении, может упасть на растущие рядом деревья.

В июле 2025 года, после открытия отремонтированной Тропы здоровья, горожан интересовал вопрос: отреставрируют ли эту стелу.

В Управлении культуры Пензы ответили, что ее установили в 2015 году по частной инициативе, средства на ремонт в городской казне на 2025-й не заложены.

Вопрос о выделении денег на реставрацию знака пообещали рассмотреть при обсуждении бюджета на 2026 год.

Фото vk.ru/penza_resheniya.

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