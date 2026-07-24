Глава СКР запросил доклад по делу о дороге в Шукше

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу, возбужденному по факту непригодного состояния дороги в селе Шукша Лунинского района.

По словам местных жителей, асфальтовое покрытие на ней отсутствует, на проезжей части образовались ямы и неровности. К домам сложно подъехать как личному, так и специальному транспорту.

«Несмотря на имеющиеся нарушения, профильными структурами мер к проведению ремонтных работ не принимается», - отметили в СКР.

В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин ждет от и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивана Свечникова доклад о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее председатель СКР затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем состоянии дороги в селе Мастиновка Бессоновского района.