Состоянием дороги в Бессоновском районе заинтересовался СКР

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащем состоянии дороги в с. Мастиновка Бессоновского района.

Обращение поступило от местного жителя в приемную главы СКР в социальной сети «ВКонтакте». В течение нескольких лет на пути к одному из социальных объектов отсутствует асфальт. На поверхности появились ямы, в дожди и снегопад полотно размывается, образуются колеи.

По дороге сложно ездить машинам, невозможно пройти и пешеходам, большинство которых пенсионеры. Обращения в сельскую администрацию оказались безрезультатными, отметили в информационном центре СКР.

В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело.

Александр Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Ивана Свечникова доклад о ходе и результатах следствия. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.