В Кузнецке за 2 дня в одном доме 2 собаки упали с высоты

В микрорайоне АТП в Кузнецке сбросили собаку с высоты - на улице Белинского, 152. Информация об инциденте появилась в городской группе во «ВКонтакте». Момент попал в кадр видеорегистратора припаркованной неподалеку машины.

«Что за т**** завелась в АТП, сбрасывает собак с верхних этажей, чтоб руки отсохли!!! Пес, которого сбросили, к сожалению, мертв», - сообщил владелец записи.

Утверждается, что инцидент случился в 13:58 18 июля.

Пост вызвал бурное обсуждение. «Ее/его должны или увезти в психушку, или судить по заявлению соседей. Статья 245 УК РФ», «Ошалеть. Увидела. Это же ужас. И статья», «Ужас, с такими соседями живи и бойся», «Вторая собака за сутки? Вчера похожий пост был, только писали, что сама прыгнула... Ну это же вообще кошмар», «Собаки сами с балконов и крыш не прыгают, коты могут, если рядом есть дерево», «Вторая. Две собаки за 2 дня», «Господи, что творится с людьми? Откуда такая злость? Надеюсь, меры какие-то будут приняты со стороны полиции?» - написали люди.

Оказалось, что накануне с пожарной лестницы того же дома упала другая собака - она осталась жива. В том, что второй пес сорвался с высоты сам, кузнечане усомнились: «Собака, что на земле, лаяла, значит, она что-то видела и чувствовала неладное. Это не просто собака сорвалась и упала, там четко видно траекторию падения. Ее выкинули».

Местные жители отметили, что в обоих случаях это дворовые псы. Ранее животные нападали на людей.

«Живу на АТП уже пару лет, собак этих видела постоянно, не такие они бешеные, чтоб на всех подряд кидаться, спят постоянно около ларька. Да, не спорю, есть случаи. Но это не повод так не по-человечески поступать, убивая животное. Так можно и всех скинуть, думая, что они набросятся на кого-то. Но на то мы и люди, чтобы помогать, а не губить... Да и средь белого дня, уверена, там дети ходили. Какие установки у них будут в голове после такой показательной жестокости?..» - высказалась кузнечанка в комментариях.

Другая горожанка добавила, что с этого дома давно скидывают то беременных кошек, то котят, то собак.

Некоторые горожане высказали намерение написать заявление в полицию.