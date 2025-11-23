Общество

Хирургическое отделение в больнице №6 отремонтируют до конца года

Печать
Telegram

В Пензе в клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина идет ремонт в хирургическом отделении № 1, сообщили в областном минздраве.

Уже смонтированы подвесные потолки в коридоре, установлено новое освещение. В ближайшее время в отделении начнут красить стены и менять двери.

По словам главного врача больницы Дмитрия Максимова, важно создать комфортные условия для выздоровления пациентов. «От того, как выглядит лечебное учреждение, где пациент получает лечение, зависит его дух и настрой на скорейшее излечение», - отметил он.

В областном министерстве здравоохранения уточнили, что деньги на ремонт больница изыскала в своем бюджете.

Работы планируют завершить до конца года.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото минздрава
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети