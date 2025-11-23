Хирургическое отделение в больнице №6 отремонтируют до конца года

23.11.2025 | 11:38

В Пензе в клинической больнице № 6 им. Г. А. Захарьина идет ремонт в хирургическом отделении № 1, сообщили в областном минздраве.

Уже смонтированы подвесные потолки в коридоре, установлено новое освещение. В ближайшее время в отделении начнут красить стены и менять двери.

По словам главного врача больницы Дмитрия Максимова, важно создать комфортные условия для выздоровления пациентов. «От того, как выглядит лечебное учреждение, где пациент получает лечение, зависит его дух и настрой на скорейшее излечение», - отметил он.

В областном министерстве здравоохранения уточнили, что деньги на ремонт больница изыскала в своем бюджете.

Работы планируют завершить до конца года.