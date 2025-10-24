Назван компонент порошка, «убивающий» стиральную машину

Полезное

Недавнее научное исследование, проведенное в России, выявило негативное влияние некоторых компонентов современных стиральных порошков на качество стирки белья и долговечность бытовой техники.

Главным «разрушителем» стиральных машин оказался хлорид натрия, который часто используется как наполнитель в синтетических моющих средствах.

Эксперты установили, что этот компонент не просто является «балластом», но и снижает эффективность стирального порошка.

В связи с этим по поручению первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова в России начата работа по пересмотру и установлению новых нормативов содержания инертных добавок в стиральных порошках.

Исследование, инициированное Министерством торговли и услуг Республики Башкортостан, выявило, что присутствие хлорида натрия в порошке ухудшает его моющую способность. При концентрации свыше 5% он начинает действовать как системный ингибитор.

Ионы хлорида негативно взаимодействуют с поверхностно-активными веществами - ключевыми компонентами, ответственными за удаление загрязнений. Соль дестабилизирует микрочастицы грязи, что повышает вероятность их повторного оседания на ткань.

В результате потребители вынуждены увеличивать дозировку моющих средств, чтобы достичь чистоты. Это, в свою очередь, ведет к повышенной нагрузке на стиральную машину и ускоряет ее износ.

