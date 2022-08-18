Глава Минтруда анонсировал единовременные выплаты россиянам до 35 лет

18.08.2022 | 09:26

Российские граждане могут рассчитывать на солидную финансовую помощь со стороны государства.

По словам главы Министерства труда и социального развития РФ Антона Котякова, в стране скоро будет запущена программа для переезда молодежи.

По задумке инициаторов проекта, молодые россияне в возрасте до 35 лет смогут получить единовременную выплату в размере 116 800 рублей.

«Программа субсидирования переезда еще проходит межведомственное согласование. В случае утверждения документа молодые люди до 35 лет получат выплату в размере 116 800 рублей. Эти средства покроют расходы для переезда и оплату аренды жилья на первое время», - рассказал в интервью «Российской газете» Антон Котяков.

Министр отметил, что помощь в переезде получают те, кто уже имеет конкретное предложение от работодателей. По его мнению, инструмент поможет двум тысячам молодых профессионалов - то есть охват небольшой, как раз для такого точечного поиска специалистов.

«Программа поддержки молодежной занятости гораздо шире, помощь в переезде - это лишь одна из мер. В некоторых регионах объективно наблюдается дефицит рабочих мест. При этом там работают колледжи, вузы, молодые люди получают знания, востребованные в других регионах. Переезд субсидируется только туда, где долгое время число вакансий выше числа безработных», - резюмировал Котяков.

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