В Кузнецке до конца лета появится площадка ГТО

Спорт

В Кузнецке до конца лета появится площадка ГТО
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В Кузнецке во дворе школы № 16 на Белинского, 17, строят площадку для выполнения нормативов комплекса ГТО. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 28 июля.

В Кузнецке до конца лета появится площадка ГТО

На участке подготовлено основание, завезено резиновое покрытие и оборудование. Монтаж подрядчик проведет, пока позволяет погода.

В Кузнецке до конца лета появится площадка ГТО

Работы намечено завершить до конца летних каникул, чтобы с начала учебного года локация стала доступна всем жителям микрорайона.

Место для площадки выбрано по объективным причинам. Район относится к числу самых густонаселенных в городе, здесь не хватает современных спортивных объектов.

Помимо Кузнецка, в этом году новые площадки для тренировок и сдачи норм ГТО появятся на Олимпийской аллее в Пензе, у молодежного центра «Ровесник» в Заречном, а также в Спасске, рабочем поселке Лунино, Каменке, Мокшане и селе Ленино Пензенского района.

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