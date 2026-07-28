В Кузнецке до конца лета появится площадка ГТО

В Кузнецке во дворе школы № 16 на Белинского, 17, строят площадку для выполнения нормативов комплекса ГТО. Об этом сообщили в городской администрации во вторник, 28 июля.

На участке подготовлено основание, завезено резиновое покрытие и оборудование. Монтаж подрядчик проведет, пока позволяет погода.

Работы намечено завершить до конца летних каникул, чтобы с начала учебного года локация стала доступна всем жителям микрорайона.

Место для площадки выбрано по объективным причинам. Район относится к числу самых густонаселенных в городе, здесь не хватает современных спортивных объектов.

Помимо Кузнецка, в этом году новые площадки для тренировок и сдачи норм ГТО появятся на Олимпийской аллее в Пензе, у молодежного центра «Ровесник» в Заречном, а также в Спасске, рабочем поселке Лунино, Каменке, Мокшане и селе Ленино Пензенского района.