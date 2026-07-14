В «Буртасах» отремонтируют зал художественной гимнастики

Во дворце спорта «Буртасы» в Пензе отремонтируют зал художественной гимнастики. Информация появилась на портале госзакупок во вторник, 14 июля.

На работы предполагается потратить 1 475 409 рублей.

На эти средства на объекте приведут в порядок спортивную арену, уточняется в сопроводительной документации.

«Буртасы» открылись в 2008 году. На торжественной церемонии, проводившейся 23 января, присутствовали Президент РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев, тогда занимавший пост первого заместителя председателя Правительства РФ.

ДС является базой для спортивной школы олимпийского резерва по гимнастике имени Н. А. Лавровой.

В 2024-м и 2025-м специалисты обновили там кровлю, которая протекала, вентиляцию, освещение. Затем проводился косметический ремонт, чтобы избавиться от следов плесени.