Бассейн в Заре планируют сдать к концу года

Глава Пензы Олег Денисов провел совещания на строительных площадках ФОКа на Шуисте и бассейна в Заре.

На данный момент подрядчик залил фундаментную плиту под спортзал будущего физкультурно-оздоровительного комплекса. Следующий этап - устройство основания для административно-бытовых помещений.

Модульную конструкцию планируют собрать в сентябре. Затем ФОК оснастят всем необходимым оборудованием и в ноябре введут в эксплуатацию.

Сооружение общей площадью 1 500 кв. м разместится на территории школы № 66 на Медицинской, 1а. Внутри предусмотрены большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

В Заре подрядчик забил сваи и ведет подготовительные работы для заливки монолитной плиты под бассейн. Это предполагают закончить до 23 июля, затем специалисты начнут монтаж сооружения.

Модульную конструкцию бассейна также хотят полностью собрать в сентябре. Сооружение намерены сдать к декабрю.

Новое спортивное учреждение появится на участке рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, вблизи остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Модульная конструкция займет не менее 1 455 кв. м. Чаша бассейна длиной 25 м и шириной 13 м будет рассчитана на 6 плавательных дорожек.

«Отмечу, что оба проекта идут строго по графику. Несмотря на летнюю жару, уже сейчас поставил задачу приобрести модульные котельные, чтобы обеспечить своевременный запуск систем отопления с наступлением холодов», - написал Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».