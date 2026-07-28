На охрану порядка во время матчей «Дизеля» потратят почти 900 000

В Пензе на охрану общественного порядка во время хоккейных матчей, которые до конца этого года будут проводиться в СЗК «Дизель-Арена», потратят 893 760 рублей.

Информация о соответствующем договоре, заключенном 27 июля, появилась на портале госзакупок 28-го числа.

Хоккей в областном центре - самый зрелищный вид спорта. За матчами пензенской команды «Дизель», проходящими в рамках регулярного чемпионата ВХЛ, с трибун следят тысячи болельщиков, во время решающих встреч в комплексе бывают заняты все 5 500 посадочных мест.

В сезоне-2025/2026 (с 2 сентября по 3 апреля) дизелисты отыграли в ВХЛ 68 матчей, ровно половина из них (34) прошла на льду «Дизель-Арены».

Подопечные Дмитрия Шандурова смогли выйти в плей-офф, где провели 6 встреч с альметьевским «Нефтяником». 3 матча проходили в Пензе и вызвали ажиотаж среди поклонников хоккея. За последним поединком, в котором пензенцы уступили сопернику и выбыли из гонки за трофей, следили 5 507 зрителей.