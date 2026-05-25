В Пензенской области к сентябрю появятся еще 8 площадок ГТО

В Пензенской области к сентябрю появятся еще 8 площадок ГТО
В 2026 году в Пензенской области откроются новые площадки для тренировок и сдачи нормативов ГТО, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Их создают в рамках предоставления субсидий из федерального бюджета и реализации регионального проекта «Развитие физической культуры и массового спорта».

Площадки появятся на Олимпийской аллее в Пензе, у молодежного центра «Ровесник» в Заречном, а также в Кузнецке, Спасске, Лунине, Каменке, Мокшане и селе Ленино Пензенского района, перечислили в правительстве.

На всех объектах завершается подготовка основания под установку спортивных снарядов. Следующий шаг - поставка и монтаж оборудования.

«Все работы должны быть закончены до конца летних каникул, чтобы к новому учебному году школьники получили новые спортплощадки», - поставил задачу губернатор.

За минувшие 5 лет в регионе построили и модернизировали немало спортивных объектов.

«Площадки для подготовки и сдачи норм ГТО появились во всех муниципалитетах Пензенской области. И в областном центре, и в сельских районах у людей должны быть возможности для занятий физической культурой, доступ к современным спортивным объектам», - резюмировал Олег Мельниченко.

