Перечислены адреса в Пензе, где летом появятся спортплощадки

Спорт

Перечислены адреса в Пензе, где летом появятся спортплощадки
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Названы адреса в Пензе, где этим летом должны появиться новые спортивные площадки. Их озвучили на совещании в городской администрации.

Комплексы с уличными тренажерами, скамейками и урнами установят на ул. Вадинской, 9а (Терновка), и ул. Счастливой (Заря).

Также спортивную игровую зону разместят на территории школы № 71, что на ул. Можайского (Север), уточнили в мэрии.

Ранее сообщалось, что на Олимпийской аллее начался монтаж оборудования на спортплощадке, где можно будет готовиться к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В этом году новые площадки ГТО появятся на территории еще 7 муниципальных образований области: в Кузнецке, Заречном, Спасске, п. Лунино, Каменке, Мокшане и с. Ленино Пензенского района.

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спортплощадка благоустройство гто
 
 
 
 
 

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