У бизнеса появились планы на участок с заброшенным зданием в Маньчжурии

В пензенском микрорайоне Маньчжурия на месте заброшенной постройки планируют возвести спортивный комплекс. О проекте рассказал глава города Олег Денисов.

Речь идет об участке вблизи улицы Казанской, 52, уточнил чиновник. Инициативу он поддержал.

За работу готов взяться предприниматель, который строит гостиницу на улице Злобина (на противоположном от «Ростка» берегу Суры).

«И гостиница, и спорткомплекс - это новые возможности для Пензы: рабочие места, современная инфраструктура и, главное, пространства, где можно будет приятно и с пользой проводить время», - написал Олег Денисов в своем канале в МАХ 30 июня.

Ранее сообщалось, что на правобережье планируется вымостить брусчаткой пешеходную часть берега, создать зеленые зоны и организовать парковку для всех желающих. При этом визуально противоположные берега реки должны перекликаться по оформлению.