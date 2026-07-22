Фундамент строящегося ФОКа на Шуисте подготовят до конца месяца

Спорт

Фундамент строящегося ФОКа на Шуисте подготовят до конца месяца
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На Шуисте в Пензе продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 66 (Медицинская, 1а).

«В настоящее время на стройплощадке готовят основание под фундаментную плиту в административной части здания. Работы по устройству фундамента подрядчик планирует завершить до конца месяца», - сообщили в УКС г. Пензы.

Фундамент строящегося ФОКа на Шуисте подготовят до конца месяца

Также сейчас монтируются металлоконструкции спортзала, устанавливаются стеновые сэндвич-панели.

Фундамент строящегося ФОКа на Шуисте подготовят до конца месяца

«Общая площадь модульного спортивного объекта составит не менее 1 500 квадратных метров. Проектом предусмотрен спортивный зал, раздевалки с душевыми, медицинский кабинет и административные помещения», - напомнили в управлении.

Ранее сообщалось, что все работы должны завершить до конца года, к сентябрю, помимо фундамента, будут готовы стены и кровля. Пензенцы смогут выбрать название нового ФОКа.

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