Фундамент строящегося ФОКа на Шуисте подготовят до конца месяца

На Шуисте в Пензе продолжается возведение физкультурно-оздоровительного комплекса на территории школы № 66 (Медицинская, 1а).

«В настоящее время на стройплощадке готовят основание под фундаментную плиту в административной части здания. Работы по устройству фундамента подрядчик планирует завершить до конца месяца», - сообщили в УКС г. Пензы.

Также сейчас монтируются металлоконструкции спортзала, устанавливаются стеновые сэндвич-панели.

«Общая площадь модульного спортивного объекта составит не менее 1 500 квадратных метров. Проектом предусмотрен спортивный зал, раздевалки с душевыми, медицинский кабинет и административные помещения», - напомнили в управлении.

Ранее сообщалось, что все работы должны завершить до конца года, к сентябрю, помимо фундамента, будут готовы стены и кровля. Пензенцы смогут выбрать название нового ФОКа.