На пензенской фабрике изготовили мяч для всероссийской универсиады

Спорт

На пензенской фабрике изготовили мяч для всероссийской универсиады
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С 8 по 14 августа на X Всероссийской летней универсиаде в Саранске участники соревнований по футболу будут играть мячом, сделанным на пензенской фабрике.

Официальный мяч Национальной студенческой футбольной лиги разработан совместно с Российским союзом студенческого спорта и олицетворяет полный цикл отечественного производства, отметили в региональном правительстве.

Разработка заняла 3 года. За это время на предприятии опробовали разные технологии, меняя их в соответствии с пожеланиями студентов-футболистов.

«Сегодня российский мяч по своим игровым характеристикам не уступает мировым аналогам и соответствует высочайшим стандартам качества», - подчеркнули в пресс-службе правительства Пензенской области.

По словам главы РССС Сергея Крюкова, удачный опыт планируется распространить на другие виды спорта.

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