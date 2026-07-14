Губернатор: Пензенцы смогут готовиться к сдаче ГТО на аллее

Спорт

Губернатор: Пензенцы смогут готовиться к сдаче ГТО на аллее
Печать
Max

В Пензе на Олимпийской аллее монтируют оборудование на спортплощадке, где можно будет готовиться к сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор: Пензенцы смогут готовиться к сдаче ГТО на аллее

«Даже дождь не стал помехой проведению работ. Совсем скоро можно будет приходить сюда заниматься на свежем воздухе», - написал глава региона в своем канале в МАХ.

Губернатор: Пензенцы смогут готовиться к сдаче ГТО на аллее

За первую половину 2026 года в Пензенской области в сдаче нормативов ГТО приняли участие более 27 тысяч человек - это почти в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Олег Мельниченко подчеркнул: в регионе продолжат создавать условия для привлечения людей к здоровому образу жизни.

«В этом году в рамках нацпроекта «Развитие физической культуры и массового спорта» новые площадки ГТО появятся на территории 8 муниципальных образований Пензенской области. Кроме Пензы, это Кузнецк, Заречный, Спасск, Лунино, Каменка, Мокшан и Ленино (Пензенский район. - Прим. ред.)», - уточнил губернатор.

Основания площадок везде подготовлены. В селе Ленино приступают к установке спортивных снарядов и тренажеров.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
гто площадка аллея
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!