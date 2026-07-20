Пензенцы смогут выбрать название нового ФОКа на Шуисте

Спорт

Пензенцы смогут выбрать название нового ФОКа на Шуисте
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Название нового ФОКа на Шуисте жители Пензы смогут выбрать самостоятельно. Об этом сообщили в региональном минспорте в понедельник, 20 июля.

Пензенцы смогут выбрать название нового ФОКа на Шуисте

Строительство комплекса развернуто на территории средней школы № 66 на Медицинской, 1а. О начале работ стало известно 1 июня.

Пензенцы смогут выбрать название нового ФОКа на Шуисте

Общая площадь объекта составляет 1 500 кв. м. Внутри разместятся большой спортзал, раздевалки с душевыми и санузлами (в том числе для маломобильных групп), медкабинет, гардероб и административные помещения.

Пензенцы смогут выбрать название нового ФОКа на Шуисте

Работу должны завершить до конца года. Планируется, что к сентябрю будут готовы фундамент, стены и кровля.

В те же сроки предполагается сдать еще один важный объект - бассейн в Заре.

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