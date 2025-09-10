Спорт

Пензенский «Дизель» одолел воскресенский «Химик»

Вечером во вторник, 9 сентября, пензенский «Дизель» встретился в Воскресенске с «Химиком».

В первом периоде голевых моментов не было, хотя и у хозяев льда, и у гостей были шансы забросить шайбу, но ни одна команда не смогла ими воспользоваться.

Во втором игровом отрезке, за 2 секунды до его завершения, счет открыл «Химик». В третьем периоде голкипера соперников огорчил дизелист Максим Колмыков. Он сравнял счет.

Давид Швангирадзе позволил пензенцам вырваться вперед. Он отправил в ворота химиков шайбу через минуту после Колмыкова.

Хозяева льда старались отыграться и к концу матча заменили вратаря на экстра-полевого игрока, но «Дизель» одержал победу со счетом 2:1.

7 сентября пензенская команда потерпела поражение в первом выездном матче с московской «Звездой». «Дизель» уступил хозяевам со счетом 2:3.

Следующий матч состоится 11 сентября в Нижнем Новгороде. Соперником пензенцев станет «Торпедо-Горький».

