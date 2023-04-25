В Пензе ветераны сыграли в городки в честь 100-летия вида спорта

25.04.2023 | 21:23

Игре, известной отчасти из-за кадров мультфильма «Ну, погоди!», в 2023 году исполняется 100 лет. В 1923-м были приняты единые правила и состоялись первые в СССР соревнования по городошному спорту.

Тряхнуть стариной, насладиться игрой и общением на состязания, посвященные юбилею, приехали ветераны из Пензы и районов области.

«Соревнования командные, в каждой команде - по четыре человека, каждый подходит к рубежу и бросает. По количеству набранных очков определяется победитель», - рассказал председатель правления физкультурно-оздоровительного спортивного клуба «Урожай» Александр Еременко.

Поздравил спортсменов и открыл соревнования, совершив символический бросок биты, первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов.

«Это достойный вид спорта, настоящий русский, к сожалению, забытый незаслуженно. Он ничем не хуже модного боулинга, к примеру, там - кидать шар, а здесь - биту. Он намного сложнее, чем боулинг», - подчеркнул Эдуард Копылов.

На первый взгляд кажется, что одержать победу в городках просто. На самом деле нужно постараться, чтобы замахнуться битой весом около двух килограммов. Первое место заняла команда Никольского района.