«Локомотив» в третий раз стал чемпионом России по регби-7

10.04.2023 | 20:29

Пензенский «Локомотив» - чемпион России по регби-7 сезона-2022/2023. В течение всего спортивного года дружина имела значительное преимущество над своими конкурентами, поэтому в заключительном туре для завоевания золота перед железнодорожниками стояла вполне выполнимая задача - попасть в полуфинал.

Эта цель была достигнута с легкостью. На предварительном этапе пензенцы обыграли краснодарских «Богатырей» 15:10, «Красный Яр» - 24:0 и «Таганий Рог» - 21:0, а затем проиграли в ничего не решавшем матче казанской «Стреле» - 7:24. Но, уже зная итог чемпионата, сурский паровоз не выключился из медальной гонки.

В полуфинале против принципиального соперника, монинского «ВВА-Подмосковья», железнодорожники поначалу уступали, пропустив две попытки, но во втором тайме усилили натиск и вырвались вперед - 26:14.

В решающем поединке появилась возможность взять реванш у «Стрелы», и бело-красно-зеленые ей воспользовались. На последних минутах обошли город казанцев и добыли победу - 12:10.

«Локомотив» выиграл четыре тура из четырех возможных и в третий раз в своей недолгой истории стал чемпионом страны в олимпийской разновидности регби.