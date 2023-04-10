Сетевое издание|18+|Понедельник|10 апр 2023|22:52
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+14oC
+15oC
Завтра | Ясно |
 

Спорт

«Локомотив» в третий раз стал чемпионом России по регби-7

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенский «Локомотив» - чемпион России по регби-7 сезона-2022/2023. В течение всего спортивного года дружина имела значительное преимущество над своими конкурентами, поэтому в заключительном туре для завоевания золота перед железнодорожниками стояла вполне выполнимая задача - попасть в полуфинал.

Эта цель была достигнута с легкостью. На предварительном этапе пензенцы обыграли краснодарских «Богатырей» 15:10, «Красный Яр» - 24:0 и «Таганий Рог» - 21:0, а затем проиграли в ничего не решавшем матче казанской «Стреле» - 7:24. Но, уже зная итог чемпионата, сурский паровоз не выключился из медальной гонки.

В полуфинале против принципиального соперника, монинского «ВВА-Подмосковья», железнодорожники поначалу уступали, пропустив две попытки, но во втором тайме усилили натиск и вырвались вперед - 26:14.

В решающем поединке появилась возможность взять реванш у «Стрелы», и бело-красно-зеленые ей воспользовались. На последних минутах обошли город казанцев и добыли победу - 12:10.

«Локомотив» выиграл четыре тура из четырех возможных и в третий раз в своей недолгой истории стал чемпионом страны в олимпийской разновидности регби.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте