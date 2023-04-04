В Пензе турнир по чир спорту собрал свыше тысячи участников

04.04.2023 | 19:46

Так вышло, что травма стала причиной смены хобби. Юная Маша Зверева занималась карате, сломала руку, но не расстроилась и, как выздоровела, решила научиться танцевать.

«У меня такой хороший тренер, что мне очень понравилось», - рассказала Мария Зверева.

Чирлидинг - не обычная хореография, а официальный вид спорта. Им Маша занимается недавно, но уже участвует во всероссийском финале школьной лиги «Космический чир».

«Настроение боевое, это уже не первые наши соревнования с ребятами, хоть они занимаются первый год. Будем надеяться, что все получится. Ребята - молодцы, готовились долго и упорно», - отметила тренер Яна Клюкина.

«Здесь есть и спортсмены, которые уже выезжали на всероссийские соревнования и самые главные свои старты. Возраст разный - и дошкольный (5-6 лет), и взрослый (16+). Несколько дисциплин: хип-хоп, фристайл, джаз, чирлидинг, - и внутри каждой есть подразделы по возрастным категориям», - объяснила президент Федерации чир спорта Пензенской области Елена Кержнер.

Это уже третьи ежегодные старты, которые проводят в Пензе. Популярность чир спорта растет, организаторы сомневаются, что в следующем году смогут уместить выступления всех участников в один день. В этот раз получилось с трудом, ведь на турнир приехали спортсмены из 10 регионов России - свыше 1 000 человек.