В Пензе среди юных футболисток ищут будущих звезд большого спорта

04.04.2023 | 20:46

Старший тренер национальной сборной Михаил Крюков внимательно наблюдает за играми юных футболисток. Вполне вероятно, что прямо на площадке физкультурно-оздоровительного комплекса строительного университета загорятся будущие звезды большого спорта.

«В этом возрасте есть девчонки, с которыми можно работать. Мы проводим соревнования в рамках такого фестиваля, 1 тайм по 10 минут всего, но каждый с каждым играет, все имеют возможность пообщаться, проявить себя. Это своего рода селекция, мы смотрим на будущее, с кем можно будет дальше работать», - рассказал Михаил Крюков.

Идея проведения открытого первенства Пензенской области зародилась в стане профессионального клуба еще в прошлом году. Именно «Лагуна-УОР» выступила организатором соревнований, цель которых очевидна - развитие женского футбола.

Василий Крянин около года учит девочек любимой игре миллионов. За плечами бековской команды уже несколько региональных турниров.

«Мне всегда было проще с девчонками заниматься, они более уверенные, более дисциплинированные», - отметил тренер.

«Вид спорта мне нравится, потому что там надо бегать, играть», - поделилась футболистка Ника Липко (пос. Беково).

Первенство открытое, поэтому на соревнования приглашаются команды из соседних регионов, таких как Мордовия и Нижегородская область.

Однако весенний тур проходит без иногородних спортсменок. За победу борются команды из Пензы, Кузнецка, Наровчата, Никольска и Бекова.