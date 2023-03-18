На первенство Пензы по баскетболу вышли шесть детских команд

18.03.2023 | 21:30

В Пензе проходит открытое первенство города среди команд, где игрокам по 10 лет и меньше. Ребята занимаются этим видом спорта всего год-два.

«Готовы, стараются, тренеры им подсказывают. Это наши будущие звезды, мы для них и работаем, чтобы они получали необходимые навыки. Игровая практика - самое главное, чем больше они будут играть, тем больше у них навыков. Для того турнир и делается», - пояснил и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

Борьбу ведут игроки шести сборных из Пензы, Заречного и Мокшана. Допускается участие смешанных команд.

«В команде веселее играть. Если что-то не получается, могут поддержать, и начнет гораздо лучше получаться», - школьница Ксения Федорова.

Многие из учениц школы № 78 стали заниматься баскетболом после того, как у них прошел мастер-класс игроков клуба «Юность».