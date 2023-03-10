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Спорт

В Пензе устроили городские соревнования по стрельбе

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В школе № 74 прошли городские соревнования по стрельбе на Кубок управления образования города. В состязаниях приняли участие по 5 школьных команд от каждого района. Их определили по результатам патриотической игры «Орленок», которая состоялась в начале февраля.

«Командные соревнованиях проводятся: 3 пробных, 10 зачетных - мишень № 8 (расстояние до мишени 10 метров). В финал попадают 8 лучших мальчиков и 8 лучших девочек по итогам отборочных соревнований. Отборочные соревнования проводятся с открытым прицелом - это планка и мушка», - рассказал главный судья соревнований Владислав Терехин.

Для выявления лучших в личном зачете использовали диоптрический прицел.

«Человек смотрит в отверстие, находит мушку, в ней - мишень и совмещает», - объяснил Владислав Терехин.

Дарья Романова и Илья Пименов - из разных школ, но оба тренируются в центре детского и юношеского технического творчества, который организует эти соревнования. Ребята занимаются пулевой стрельбой уже несколько лет, и, как говорят, от нее одна польза.

«Я начала учиться лучше. Не знаю, как это работает, но точность помогла мне с математикой», - поделилась Дарья Романова.

«Стрельба отличается от других видов спорта - здесь не физические нагрузки, а, скорее, психологические. Очень сильно вырабатывается стрессоустойчивость», - подчеркнул Илья Пименов.

Она же помогла ему стать победителем в личном зачете. Среди девочек лучший результат показала Дарья Большакова. В командном зачете первое место - у школы № 77.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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