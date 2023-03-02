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Спорт

«Дизелист» дважды всухую обыграл хоккеистов «Сокола»

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Хоккеисты «Дизелиста» обеспечили себе попадание в плей-офф НМХЛ и теперь стремятся заработать преимущество на родной площадке в играх на вылет.

Для достижения поставленной цели пензенской молодежке необходимо было набрать максимум очков в серии против курского «Сокола». Задача выполнена, хотя в первом матче аутсайдеры Восточной конференции оказали активное сопротивление. Лишь в заключительном периоде хозяева сумели распечатать ворота соперника и одержать нелегкую победу со счетом 2:0.

В повторном поединке «дизелисты» решили не тратить время на раскачку и с первых минут обрушили шквал атак на владения курян. В стартовом периоде шайба трижды влетала в ворота гостей. Однако пензенцы не расслаблялись и продолжали увеличивать отрыв.

Еще два гола «Сокол» получил во втором отрезке встречи - 5:0. Но и на этом черно-желтые не успокоились. В заключительном периоде они методично отправляли шайбу в ворота противника, вследствие чего матч завершился разгромом - 9:0.

Теперь «Дизелисту» в регулярном чемпионате НМХЛ осталось провести одну домашнюю серию. Соперником в ней станет клуб «Белгород».

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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