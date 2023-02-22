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Спорт

В Пензе стартовало первенство ПФО по спортивной гимнастике

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Пензенской команде, выступающей в самой молодой возрастной группе на первенстве Приволжского федерального округа по спортивной гимнастике, еще только предстоял выход к снарядам. Зато ребята смогли поболеть за своих старших товарищей по сборной.

«Эти соревнования являются отборочными на первенство России. Участвуют мастера спорта - юниоры (16-17 лет), кандидаты в мастера (14-15 лет) и первый разряд (12-13 лет). Каждый отбирается в своей возрастной категории», - рассказал заместитель главного судьи соревнований Владислав Козлов (Республика Мордовия).

Первенство проходит только в личном зачете. Всего в соревнованиях принимают участие более 120 человек из 20 городов.

«Отбор идет по многоборью на шести снарядах: вольные, конь, кольца, прыжок, брусья, перекладина. По очковой системе, то есть за каждое место в ранге», - объяснил Владислав Козлов.

Первенство России по спортивной гимнастике состоится в марте в Уфе. Пока там же идут соревнования среди девушек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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