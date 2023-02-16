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Спорт

В Пензе школьники и студенты взяли в руки винтовки

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Строевая подготовка - одна из дисциплин спартакиады допризывной молодежи Пензы. Ее проводят в спортивном зале регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Место выбрано не случайно: соревнования посвящены памяти Героя России Александра Сергеева. Он погиб в 1994-м при освобождении заложников в одной из исправительных колоний города.

Дочь героя Елена Пронина старается присутствовать на таких мероприятиях.

«Они тоже закаляют характер, формируют волю, командный дух. Это все способствует формированию личности. И, конечно, в этом огромная роль соревнований, которые проводятся в память о таких личностях. Я очень горжусь, гордятся мои дети», - рассказала она.

Организаторы спартакиады - УФСИН России по области, городской спорткомитет и молодежный центр «Юность».

В первый день старшеклассники, учащиеся колледжей, воспитанники военно-патриотических клубов соревновались в стрельбе из пневматической винтовки, подтягивании, разборке/сборке автомата.

«Наблюдая за ними, как судья соревнований могу сказать, что я горд нашей молодежью. Хотелось бы, чтобы как можно больше команд принимало участие. В том году у нас было 11 команд, в этом году присоединилась еще одна. Мы работаем в этом направлении, чтобы привлечь как можно больше молодежи», - отметил старший судья соревнований Илья Гарин.

Студент Максим Шилкин показал один из лучших результатов при сборке/разборке АКМ.

«К технике любовь была с детства, и, как я пришел учиться, у меня сразу глаза загорелись. Каждый раз на ОБЖ автомат у преподавателя берешь и занимаешься. С закрытыми (глазами. - Прим. ред.) пока еще не пробовал», - сообщил молодой человек.

Во второй день ребят ждут спортивные дисциплины: бег, прыжки в длину.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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