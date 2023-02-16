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Спорт

«Дизель» проиграл воскресенскому «Химику» со счетом 1:3

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Поражение «Дизеля» от воскресенского «Химика» не позволило пензенской команде вернуться в тройку лидеров чемпионата «ВХЛ - Кубок Шелкового пути».

Перед матчем против подмосковной дружины тренерский штаб дал отдохнуть многим лидерам, изрядно перетасовав состав. Поэтому игра в исполнении хозяев получилась сумбурной, к тому же мешало большое количество удалений, заработанных «дизелистами».

Именно в формате 5×4 воскресенцы и открыли счет в первом периоде. После перерыва пензенцы бросились отыгрываться, но в ответ получили острую контратаку, которая принесла гостям вторую заброшенную шайбу.

В заключительном отрезке матча пензенцы все же сумели сократить отставание после броска Даниила Лапина, но последнее слово осталось за «химиками». Они снова отличились в большинстве и установили окончательный результат - 3:1 в свою пользу.

«Дизелю» предстоит провести в регулярном чемпионате заключительный домашний поединок в пятницу, 17 февраля, против клуба «Рязань-ВДВ». После него станет известен соперник пензенцев в первом раунде плей-офф, и будут определены точные сроки кубковых баталий.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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