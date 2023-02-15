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Спорт

В Пензе баскетболисты разыграют путевки на поволжский турнир

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В главный раунд школьной лиги «КЭС-баскет» - с отличным настроением и новой формой. Традиционно региональный этап всероссийского турнира собирает представителей учебных заведений со всех районов области, которым вручаются комплекты спортивной амуниции. Нынешнему розыгрышу придает значимости еще одно обстоятельство.

«В этом году - юбилей: это 15-й сезон в Пензенской области. Так что форму, мячи получают дети. И получают удовольствие, все хотят выиграть», - рассказал и. о. президента Федерации баскетбола Пензенской области Александр Калмаков.

Система соревнований не предполагает права на ошибку. Команды разбиты на подгруппы, и только победители выходят в финалы, в которых и будут разыгрываться первые места и путевки на поволжский турнир. Соответственно, коллективы, ставшие вторыми в подгруппах, поборются за бронзу.

«21 февраля, спортивный комплекс «Юность», всех ждем, будет хороший праздник баскетбола», - сообщил Александр Калмаков.

В решающие поединки не отобрались ни пензенские, ни зареченские школьники. У юношей за победу сразятся представители Кузнецка и Каменки, у девушек состав финальных пар похожий. Баскетболистки из второго города области сыграют против команды из села Старая Каменка.

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Источник — ТРК «Наш дом», Владимир Тер-Казаров
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