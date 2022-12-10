В Пензе провели последний в году турнир по спортивной аэробике

В Федерации спортивной аэробики Пензенской области решили закончить год межрегиональными соревнованиями «Сурские зори». Состязания проводятся скорее для поднятия настроения спортсменкам.
«Все у нас получают подарки, говорим благодарственные слова судейской коллегии, тренерам, родителям, ребятам за их целеустремленность: не ленятся, работают над собой, приходят на тренировки каждый день - в наше непростое время, когда много кто сидит с телефонами, гаджетами», - рассказала вице-президент Федерации спортивной аэробики Пензенской области Елена Тришина.
В этом году у федерации не было выездных соревнований. Все состязания проведены в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп».
В январе пензенские спортсменки намерены отправиться на турниры в Казань и Уфу.
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